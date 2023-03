Więcej szkła, więcej blasku. Stadion Wisły Kraków zmienia nawet kolor przed igrzyskami europejskimi Piotr Tymczak

Trwają prace związane z upiększaniem fasad trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (stadion Wisły) w związku z przygotowaniami do III Igrzysk Europejskich. Widać już, że szare, betonowe elewacje zmieniają kolory, pojawiają się też na nich przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.