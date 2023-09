Widzew Łódź - Cracovia. "Pasy" w Łodzi straciły swój status niepokonanej drużyny

Trenerem Widzewa został w reprezentacyjnej przerwie Daniel Myśliwiec, który zastąpił Janusza Niedźwiedzia.

Myśliwiec był asystentem trenera Cracovii Jacka Zielińskiego, gdy ten był szkoleniowcem Arki Gdynia. Było więc trochę sentymentów przed meczem.

Nie było Janiego Atanasova, za niego wszedł Karol Knap. Macedończyk zagrał dwa mecze eliminacji mistrzostw Europy, poza tym miał ślub cywilny i do treningów z drużyną wrócił dopiero w sobotę. To była jedyna zmiana „Pasów” w stosunku do ostatniego meczu. Z kolei nowy trener Widzewa zrobił poważną zmianę, odsuwając od pierwszego składu kapitana zespołu Patryka Stępińskiego. Tę funkcję pełnił Markowi Hanouskowi. Dał też możliwość debiutu Hiszpanowi Juanowi Ibizie.

Widzew zaatakował od początku, szukając m.in. szczęścia w stałych fragmentach gry. „Pasy” odpowiedziały w 7 min, ale zbyt lekkim strzałem Michała Rakoczego. Zgodnie z tym, co mówił na naszych łamach Sławomir Szeliga, były piłkarz Cracovii, obecnie szkoleniowiec Stali II Rzeszów, skąd wywodzi się Myśliwiec, jego zespół grał szybka piłkę i bazował na kontratakach. Łodzianie czekali na własnej połowie na to, co zrobią goście, chcieli przejmować piłkę i wyprowadzać groźne ataki. Cracovia nie grała z kontry, bo gospodarze nie stwarzali jej ku temu możliwości. Z czasem gra się wyrównała, obu stronom trudno było się przebić przez szeregi obronne rywala. Widzew próbował np. strzałów z daleka jak ten Mateusza Żyry, który nie mógł zrobić krzywdy Sebastianowi Madejskiemu. Z obu stron brakowało skutecznych akcji, to był klincz. W 34 min „Pasom” wreszcie udało się przeprowadzić kontrę, ale zmarnował ją Patryk Makuch, po podaniu Benjamina Kallmana, wprost podając piłkę bramkarzowi, zamiast strzelać.