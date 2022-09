Widzew Łódź - Cracovia. Co za metamorfoza "Pasów". Nie potrafią grać ze średniakami, w Łodzi całkiem zawiedli

To był pierwszy gol stracony przez „Pasy” w pierwszej półgodzinie gry w tym sezonie. Gospodarze chcieli pójść za ciosem, groźnie kontratakując. Michal Siplak przerwał jednak akcję gospodarzy. Szczególnie popłoch w szeregach obronnych krakowian siał Jordi Sanchez. Po niecałym kwadransie Niemczyckiego próbował ponownie pokonać Kun, ale ze strzałem po ziemi poradził sobie krakowski bramkarz. „Pasy” zetknęły się z mocnym pressingiem.

O mało co, a sytuacja Cracovii przed przerwą byłaby jeszcze gorsza. W 4 doliczonej minucie po podaniu Karola Danielaka Sanchez wypalił z pierwszej piłki w poprzeczkę. Po chwili Hiszpan z łatwością ograł Mateja Rodina i strzelił nad spojeniem. Bramkarz Cracovii nie zdążył jeszcze ochłonąć, a już musiał popisać się świetną interwencją, wyciągając piłkę spod poprzeczki po strzale Sancheza. A jeszcze przed przerwa obronił główkę napastnika gospodarzy.

Dopiero w 17 min po centrze Rapy główkował Patryk Makuch, ale nad poprzeczką. Brakowało ofensywnych, składnych akcji Cracovii, która miała szalone kłopoty ze złamaniem defensywy łodzian. Goście grali zbyt wolno. W dodatku gra była dwukrotnie przerywana z powodu zadymienia boiska przez race rzucone przez kibiców gospodarzy. Akcje „Pasów” jeszcze na połowie Cracovii przerywali miejscowi. Nie przebierano w środkach, ataki przerywano faulami. Sędzia wiele z tych nieprzepisowych zagrań po prostu ignorował. Mecz zrobił się brzydki. Goście grali zbyt wolno, by zagrozić Widzewowi.

- Daliśmy Widzewowi przejąć inicjatywę, musimy wyjść z wiarą na II połowę, że możemy zdobyć punkt, a nawet trzy – komentował w przerwie Karol Niemczycki. - Musimy wyjść z innym nastawieniem na drugą część gry.

A druga połowa zaczęła się tak jak pierwsza – znów Sanchez zatrudnił Niemczyckiego i nogą krakowski bramkarz wybił piłkę na róg.

W 52 min Łukasz Zjawiński pchnął w polu karnym Siplaka, ten upadając, już na murawie dotknął piłki ręką. Arbiter zakwalifikował to jako celowe zagranie i podyktował „jedenastkę”, którą na gola zamienił Marek Hanousek.

Sytuacja gości stała się nie do pozazdroszczenia. Trener Zieliński od razu zareagował przeprowadzając potrójną zmianę. Paweł Jaroszyński trochę rozruszał ataki przyjezdnych, a Makuch dostał wsparcie w ataku w postaci Benjamina Kallmana. W 70 min „Pasy” oddały pierwszy celny strzał na bramkę – uderzał wprowadzony do gry Jakub Myszor, ale nikt nie pospieszył z dobitką.

Czas uciekał, a „Pasy” były bezradne. Po świetnym podaniu Jaroszyńskiego Otar Kakabadze nie złożył się do strzału. I taka była właśnie gra Cracovii, nieprzekonująca.