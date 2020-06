Widok. Takich osiedli w Krakowie już nie ma. Ludzie po prostu chcą tutaj mieszkać [ZDJĘCIA]

Ceny mieszkań na rynku wtórnym zawsze na Widoku należały do najwyższych w Krakowie

Osiedle "Widok" zbudowane zostało w połowie lat 70. XX wieku, w technologii wielkiej płyty. Autorem pierwotnego projektu architektonicznego i urbanistycznego był Krzysztof Bień. Od momentu wybudowania do lat 90. XX w. osiedle nosiło nazwę Widok (od dawnej nazwy ulicy Jabłonkowskiej). Nazwa ta używana jest przez mieszkańców potocznie do dzisiaj.

- Powody do satysfakcji są. Jednym z nich było choćby to, że ceny mieszkań na rynku wtórnym zawsze na Widoku należały do najwyższych w Krakowie. Ludzie, po prostu, chcą tam mieszkać. Zawsze było tak, że kiedy prezes spółdzielni wystawiał mieszkanie na aukcję, to miał pewność, że zostanie ono sprzedane i to za dobrą cenę - powiedział w wywiadzie dla portalu Krowoderska.pl Krzysztof Bień.