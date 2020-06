Widok na Tatry, widok na Kraków. A nad nami paralotnie. Ćwilin, czyli strefa relaksu [ZDJĘCIA]

Jak dojść na Ćwilin? Prowadzą tu dwa szlaki - żółty i niebieski. Z Krakowa do punktów startowych dojedziemy w godzinę. Najkrótsze jest podejście z przełęczy Gruszowiec (droga krajowa nr 28, niedaleko za Kasiną Wielką), ale to też najbardziej strome podejście - ok. 1-1.15 godz. szlakiem niebieskim. Dużo łagodniejsza, ale znacznie dłuższa jest trasa szlakiem żółtym z Mszany Dolnej - ok. 2,5-3 h pod górę. Na Ćwilin wejdziemy też niebieskim szlakiem z Jurgowa - ok. 1.45 h.