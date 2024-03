Wiaduktowy zawrót głowy na budowie węzła Grębałów. Wybudowano już 9 obiektów, w tym trzy tramwajowe

Trzy mniejsze węzły drogowe zbudowane są na trasie ul. Łowińskiego. Będzie tam m.in. zjazd z ekspresówki. Kolejne trzy wiadukty są na trasie ul. Kocmyrzowskiej. Dwa z nich stworzą obiekt na kształt ronda, z którego będzie można dostać się na trasę S7 lub na miejskie ulice. Kolejne trzy obiekty to wiadukty, po których zostaną poprowadzone linie tramwajowe. Jedna dochodząca do przyszłej pętli tramwajowej, a druga, prowadząca obok urzędu pracy do przystanku przy kombinacie.