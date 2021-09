Whitesnake wyrusza w pożegnalną trasę koncertową. Brytyjska grupa hardrockowa wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie

Grupa założona została w 1978 roku przez byłego wokalistę Deep Purple, Davida Coverdale'a, a płyty formacji wielokrotnie pokrywały się platyną, (m.in. "Trouble", "Lovehunter", "Ready an' Willing", "Come an' Get It" czy “Slide It In” oraz przebojowy album „Whitesnake” z 1987 roku, który sprzedał się w wielomilionowym nakładzie).

To właśnie z tych wydawnictw pochodziło wiele hitów, które zawojowały listy przebojów na całym świecie, w tym 2 single z samego szczytu list: „Here I Go Again” i „Is This Love”, a także niezapomniany przebój „Still Of The Night”.

W 2020 i 2021 roku ukazały się 3 płyty, na których znalazły się ponownie nagrane, zremasterowane i zremiksowane wersje największych hitów Whitesnake (“Love Songs", "The Rock Album" oraz "The Blues Album" - “The Red, White & Blues Trilogy”).