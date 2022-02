Wesoła opowieść o odkrywaniu prawdziwego uczucia. "Miłość jest blisko" w kinach na Walentynki

- Komedia romantyczna przeszła liczne metamorfozy. Nic jednak nie zmieniło głównego założenia, do którego zmierza każdy reżyser tego gatunku: stworzyć świat, w który wchodzi się bez lęku, bez obaw, o to, co przydarzy się bohaterom, co złamie im serca. Nasz film to utrwalająca wiarę w happy end wesoła opowieść o przeznaczeniu i odkrywaniu prawdziwego uczucia – mówi reżyser, Radek Dunaszewski.