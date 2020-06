"Weselny Pyton" Sławomira podbije internet? Posłuchajcie najnowszego singla i zobaczcie teledysk [WIDEO]

Sławomir Zapała to popularny wokalista rock-polo, aktor, konferansjer. W 2015 wykreował postać sceniczną o pseudonimie Sławomir. Również wtedy na kanale YouTube udostępnił teledysk do debiutanckiego singla „Megiera”, który bił rekordy popularności. W klipie wystąpili Ewa Kasprzyk, Krzysztof Kiersznowski czy Lech Dyblik. W teledysku do singla, który dziś ma premierę, również pojawiają się znani, głównie w środowisku muzycznym, artyści, a w rolę pana młodego wcielił się sam Krzysztof Ibisz.