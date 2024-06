Wernisaż wystawy Huberta Sudera w Bibliotece Publicznej w Krakowie

Wystawa "Zaginając czasoprzestrzeń"

Najlepiej na to pytanie odpowiada sam autor: "Wiele moich obrazów posiada tzw. przekaz hermetyczny, trudno czytelny, osobisty, jednak nie uważam tego za ich wadę. Podobnie jak w moich e-bookach, w których piszę wiersze do wykonywanych (zwykle wcześniej) zdjęć, niniejszym esejem chciałbym uzupełnić niektóre moje obrazy i asamblaże, wykonane w ostatnim czasie. Są to obrazy, które namalowałem już po studiach. Wiele z nich stworzyłem technikami tradycyjnymi – głównie był to olej na płótnie, ale pojawiają się także asamblaże.