Wenecji grozi skreślenie z listy UNESCO - ratunkiem nowe opłaty dla turystów

Turystyka masowa — zagrożenie dla Wenecji

Masowa turystyka stała się ogromnym wyzwaniem dla Wenecji. Miasto przyciąga miliony turystów rocznie, a skutki są coraz bardziej widoczne. UNESCO zwróciło uwagę na te problemy, umieszczając Wenecję na liście zabytków zagrożonych. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy to się dzieje — wcześniej takie same rekomendacje dotyczyły miast takich jak Drezno czy Liverpool.

Wenecja przez lata była jednym z najpopularniejszych celów podróży turystycznych na świecie. Jednak masowa turystyka i jej konsekwencje dla tego historycznego miasta doprowadziły do dramatycznych działań. UNESCO zarekomendowało niedawno umieszczenie Wenecji na liście zagrożonych zabytków światowych. Teraz miasto testuje nowy pomysł, który ma na celu ochronę swojego dziedzictwa kulturowego.

NiseriN/gettyimages.com/zdjęcie ilustracyjne

Władze Wenecji planują wprowadzenie opłat dla turystów, którzy odwiedzają miasto tylko na jeden dzień. Testy tego systemu będą przeprowadzone przez 30 dni w dni świąteczne i weekendy wiosną i latem 2024 roku. Mieszkańcy, studenci i dzieci poniżej 14 roku życia będą zwolnieni z opłat, a także turyści, którzy zostają na nocleg. Opłata w wysokości 5 euro ma pokryć jedynie koszty zarządzania miastem, nie jest to próba zarobienia na turystach.