"Wenecja. Awangarda bez granic" - specjalny pokaz dokumentu z muzyką Hani Rani w krakowskim Kinie Pod Baranami

"Wenecja. Awangarda bez granic" to przejmujący dokument pokazujący przepiękne zakątki ikonicznego włoskiego miasta, w którym sztuka i historia splecione są w nierozerwalnym uścisku. Film prezentuje piękno weneckiej architektury i dzieł sztuki włoskich mistrzów: Tycjana, Belliniego, Tintoretto i innych. W filmie występuje, dzieląc się refleksjami na temat Wenecji, sztuki i swojej twórczości, Hania Rani, która skomponowała również muzykę do dokumentu. Sceny w filmie, w których Hania Rani wykonuje muzykę to piękne, kameralne, intymne i wzniosłe momenty.

Canale Grande i inne, kultowe wręcz miejsca, zapisane w pamięci, nawet jeśli nie widziane na żywo. Bogactwo muzeów, szaleństwo zabawy i barwne refleksy wody na płótnach Turnera, karnawał i splendor, niesamowite wille na wyspie Lido i prestiżowy Festiwal Filmowy, pejzaże Canaletta, dzieła takich artystów jak Bellini, Tycjan, Tintoretto, Veronese.