Wege Festiwal w Krakowie. Na widok tych roślinnych pyszności aż cieknie ślinka! [ZDJĘCIA] Katarzyna Pajączek

18-19 grudnia w Krakowie odbywa się święto wszystkich wegetarian - Wege Festiwal! Wege Festiwal to największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawionych zostaje tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spotkania ze znajomymi, ale także do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata.