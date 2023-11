Wege Festiwal ponownie zawita do Krakowa. Od roślinnych pyszności znów będą uginały się stoły Aleksandra Łabędź

Wege Festiwal to największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawionych zostaje tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spotkania ze znajomymi, ale także do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata. Wege Festiwal odbędzie się 11-12 listopada w hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha.