Weekendowa wielka wymiana ubrań w Krakowie. Kolejne SWAP Ciuchowisko startuje 26 sierpnia

Przyniesione rzeczy zostawiacie u nas na biletach, następnie my wykładamy je na wyznaczone miejsca i wieszaki. W momencie trafienia na SWAP tracą one właściciela. Jako bezpańskie może przygarnąć je każdy. W zamian ze strefy wymiany można zabrać tyle rzeczy, ile nam się spodoba. Wszystkie ubrania i rzeczy, które zostaną, trafią do osób potrzebujących lub zostaną na kolejną wymianę - tłumaczą organizatorzy.