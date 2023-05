Weekend z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie. Poznaj program Miasteczka Festiwalowego i Forum Audiowizualnego

- Ważnym elementem festiwalu jest Forum Audiowizualne FMF – mówi Michael Łyczek, dyrektor ds. programowych KBF. – To przestrzeń służąca dzieleniu się wiedzą i tworzeniu innowacji, a zarazem okazja do zaglądania za kulisy wielkich produkcji. Do szerokiej publiczności skierowane są panele dyskusyjne i spotkania z cenionymi kompozytorami i kompozytorkami, jak Steven Price (nagrodzony Oscarem za ścieżkę dźwiękową do "Grawitacji"), Nainita Desai (autorka muzyki filmowej, telewizyjnej i do gier wideo) czy Gary Marlowe (multiinstrumentalista, którego usłyszymy na koncercie muzyki przestrzennej "Echoes of Space").