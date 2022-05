Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity od 20 22 maja w krakowskim Kinie Pod Baranami

Millennium Docs Against Gravity to warszawski festiwal filmów dokumentalnych, którego wybrane filmy od lat trafiają do kilku kin w Polsce, również do Kina Pod Baranami. Prezentowane w tym roku filmy skupiają się m.in. na rozmaitych obliczach współczesności.

O technologicznych przemianach życia społecznego opowiada pionierski dokument "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" Joe Huntinga, zrealizowany wyłącznie na VRChacie - internetowej platformie, na której każdy może być tym, kim zapragnie. Można się tam wygłupiać i uciekać od odpowiedzialności, albo pozorować i przeżywać własną śmierć. To również miejsce rozwoju, miłości i nauki.

"Dom z drzazg" Simona Lerenga Wilmonta poraża swoją aktualnością. Miejscem akcji dokumentu jest tymczasowy domu dziecka, położony w samym środku ukraińskiej strefy wojennej, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się zimnym i nieprzyjaznym schronieniem, w rzeczywistości jest ciepłą, opiekuńczą przystanią.