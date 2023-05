Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity od 19 do 21 maja w krakowskim Kinie Pod Baranami

Sześć najciekawszych dokumentów festiwalu Millennium Docs Against Gravity trafi do Krakowa w weekend 19-21 maja. W Kinie Pod Baranami będzie można zobaczyć m.in. nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji film "Całe to piękno i krew" oraz rewelację ostatniego Sundance - film "Siostrzeństwo świętej sauny".

Warszawski festiwal Millennium Docs Against Gravity, prezentujący kino dokumentalne z całego świata, w weekend 19-21 maja pojawi się w kilku miastach Polski - w tym w Krakowie, w Kinie Pod Baranami. Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity to sześć filmów z warszawskiego programu. Dokument "Całe to piękno i krew" Laury Poitras w ubiegłym roku triumfował na festiwalu w Wenecji, zdobywając Złotego Lwa. To niezwykle aktualna opowieść o amerykańskiej aktywistce Nan Goldin, która staje w obronie osób uzależnionych od środków przeciwbólowych. Odkryciem ostatniego Festiwalu Sundance jest film "Siostrzeństwo świętej sauny" Anny Hints, który wyróżniono za reżyserię w sekcji World Cinema Documentary. Skąpane w mroku i gorącej wodzie kobiety oddają się w nim rytuałowi wspólnotowego oczyszczania, który obejmuje również dusze. Kręcony przez 8 lat film to także portret estońskiej dymnej sauny, umieszczonej na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Propozycją dla kinofilów jest "Lynch/Oz" Alexandre’a O. Phillippe’a, który oferuje niecodzienne spojrzenie na osobę Davida Lyncha, przez pryzmat jego niesłabnącej obsesji na punkcie "Czarnoksiężnika z Oz". Motywy z książki Lymana Franka Bauma są nieustannie obecne w twórczości reżysera: od czerwonych butów, przez postacie naiwnych młodych kobiet w strasznych tarapatach, aż po bohaterki imieniem Judy. Intrygującą refleksję z pogranicza kina i mediów przedstawia zaskakujący film "I król rzekł: „Co za fantastyczna maszyna!” Axel Danielson i Maximilien Van Aertryck. Skandynawscy dokumentaliści w dowcipny i prowokujący do myślenia sposób śledzą rozwój kultury obrazu - od camery obscury do mediów społecznościowych i wszechobecnych telefonów komórkowych, które fotografują wszystko. Poszerzają przy okazji nasze rozumienie współczesnego świata, wypełnionego 45 miliardami aparatów.

Erik Gandini - twórca takich tytułów jak "Wideokracja" czy "Szwedzka teoria miłości" - w swoim najnowszym filmie wnikliwie bada, co dziś oznacza słowo „praca”. "Świat po pracy" to brawurowy portret współczesności i jej absurdów, o których opowiadają pracownicy z różnych zakątków świata. W programie Weekendu jest też polski akcent. Film "Prawy chłopak" zabiera widzów w głąb szczególnego, skrajnie konserwatywnego świata, w którym wszystko kręci się wokół myśli narodowej, Kościoła i prawicowego aktywizmu. Polska reżyserka Hanna Nobis zastanawia się w nim: jak zmieni się życie Antka, dwudziestodwuletniego konserwatysty z Wrocławia, gdy pozna Weronikę, dziewczynę o diametralnie innych poglądach.

O FILMACH:

CAŁE TO PIĘKNO I KREW | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

reż. Laura Poitras, USA 2022, 113’

Oscary 2023 - nominacja: Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

BAFTA 2023 - nominacja: Najlepszy film dokumentalny

MFF w Wenecji 2022: Złoty Lew, Specjalna nagroda Fundacji im. Christophera D. Smithersa

Film Independent Spirit Award 2023: Najlepszy film dokumentalny Nominowany do Oscara i nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji, niezwykły filmowy portret Nan Goldin – legendarnej fotografki i aktywistki. Reżyserka Laura Poitras (nagrodzona Oscarem za Citizenfour prezentowany na festiwalu MDAG w 2015 roku) pokazuje życie i twórczość Goldin ze swojej perspektywy. Podąża także na organizowane przez swoją wyjątkową bohaterkę kreatywne protesty. Artystka opuściła dom w młodym wieku i dokonała przełomu jako fotografka dzięki Balladzie o seksualnej zależności (The Ballad of Sexual Dependency) – serii porywających, kolorowych, intymnych zdjęć przedstawiających gejowską subkulturę, ją samą, jej rodzinę i przyjaciół. Obecnie całą energię poświęca założonej przez siebie grupie aktywistycznej PAIN (Prescription Addiction Intervention Now), która staje w obronie osób uzależnionych od środków przeciwbólowych i walczy z producentami tych leków – rodziną Sacklerów.

Za pośrednictwem firmy Purdue Pharma zarobili miliardy dolarów na sprzedaży środku OxyContin, przyczyniając się do kryzysu opioidowego w USA. Goldin przepisano ten lek po operacji kolana i od razu się od niego uzależniła. Do tamtego momentu znała Sacklerów tylko jako filantropów, którzy sponsorowali wiodące muzea, w których wystawiano jej własne prace. Dziś przewodzi grupie walczącej o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych za kryzys, który doprowadził do śmierci pół miliona Amerykanów. Ich protesty wieńczą pozwy prowadzone pro bono przez najlepszych prawników w Stanach. Tytuł filmu odnosi się do opinii psychiatrów na temat siostry Goldin – Barbary, która popełniła samobójstwo w zakładzie psychiatrycznym. W raporcie na jej temat powtarzało się jedno zdanie: ona widzi przyszłość, całe piękno i rozlew krwi. I KRÓL RZEKŁ: „CO ZA FANTASTYCZNA MASZYNA!”

| AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE

reż. Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Szwecja/Dania 2023, 88’

MFF w Berlinie 2023: Nagroda Jury Młodych Generacji 14plus - wyróżnienie specjalne dla filmu pełnometrażowego

FF Sundance 2023: Udział w konkursie na najlepszy zagraniczny film dokumentalny Podróż po rozległym historycznie oceanie współczesnej kultury medialnej. Dowiadujemy się, jak powstała camera obscura, oglądamy pierwszy pokaz ruchomego obrazu, obserwujemy wynalezienie kamery internetowej, odwiedzamy dzisiejsze Hollywood i poznajemy lepiej świat wypełniony 45 miliardami aparatów. Dowcipny i prowokujący do myślenia film śledzi rozwój kultury obrazu w znanej nam do tej pory formie. Łączy propagandowe materiały o Władimirze Putinie i Kim Jong-unie, z materiałami zza kulis grupy bojowników ISIS w Jemenie, newsami transmitowanymi na żywo, klipami rosyjskiej młodzieży wykonującej karkołomne akrobacje na szczycie najwyższych budynków świata, newsami transmitowanymi na żywo, a także wstrząsającymi fotografiami prasowymi przedstawiającymi przemoc.

Film poszerza nasze rozumienie wizualnego świata, w którym obecnie żyjemy. Zadaje pytanie o niekontrolowaną obsesję ludzkości na punkcie obrazu i społeczne konsekwencje, jakie się z tym wiążą. Bada wpływ kultury medialnej na społeczne zachowania, a także skutki, jakie niesie ze sobą fakt bycia narażonym na miliardy obrazów konkurujących codziennie o naszą uwagę. Aparat to fantastyczny wynalazek, o ile nie jest traktowany jako maszyna napędowa wartego miliardy euro przemysłu wizualnego.

LYNCH/OZ | LYNCH/OZ

reż. Alexandre O. Phillippe, USA 2022, 110’ Co łączy filmy Davida Lyncha z Czarnoksiężnikiem z krainy Oz Lymana Franka Bauma? Fascynacja, inspiracja, czy obsesja? Nie ma dnia, abym o tej książce nie myślał – przyznaje reżyser. Oparty na wyobraźni świat Bauma i niecodzienna wersja rzeczywistości Lyncha wydają się bardzo podobne. Odniesienia do Czarnoksiężnika z krainy Oz obecne są w całej twórczości Lyncha, od czerwonych butów, pustych wiatrów, bąbelków z pajęczyny, naiwnych młodych kobiet w strasznych tarapatach i bohaterek o imieniu Judy, po dosłowne podobieństwo Dorotki z Czarnoksiężnika z krainy Oz z Lulą z Dzikości serca. Film pokazuje, jak bardzo kultowa książka dla dzieci obecna jest w twórczości wyrosłego z kultury amerykańskiej reżysera. Opowiadają o tym wybitni krytycy i filmowcy, w tym John Waters, David Lowery, Karyn Kusama, Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy wskazują na zaskakującą sieć tropów i powiązań. Dzieląc się spostrzeżeniami na temat związków Lyncha z Czarnoksiężnikiem z krainy Oz, łączą w filmie głęboko przemyślany komentarz z mistrzowsko zmontowaną serią klipów filmowych. To jednak coś więcej niż tylko niecodzienne spojrzenie na filmowca i jego obsesję – to zapierająca dech w piersiach medytacja nad rolą kina w kształtowaniu i odzwierciedlaniu naszych marzeń.

PRAWY CHŁOPAK | POLISH PRAYERS

reż. Hanna Nobis, Polska/Szwajcaria 2022, 84’

Życie Antka, dwudziestodwuletniego konserwatysty z Wrocławia, kręci się wokół myśli narodowej, kościoła i prawicowego aktywizmu. Liderowanie organizacji nacjonalistycznej przeplata z działalnością w męskim bractwie różańcowym, a udział w marszach niepodległości z prowadzeniem kontrmanifestacji w trakcie marszów równości. W wolnych chwilach gra na gitarze, śpiewa pieśni patriotyczne i uczy się tańczyć tradycyjne tańce. Martwi się o przyszłość Polski w tych dziwnych „progresywnych” czasach. Życie Antka zmienia się, kiedy poznaje Weronikę, dziewczynę o diametralnie innych poglądach. Film jest kroniką życia Antka, który pod wpływem miłości zaczyna zadawać pytania o miejsce Boga, seksu i wyznawanych ideałów w swoim życiu. Opuszcza świat, w którym dorastał i poznaje nową, dotychczas niewidzialną dla niego rzeczywistość z nadzieją na znalezienie właściwego miejsca w świecie. Reżyserka Hanka Nobis towarzyszyła Antkowi przez pięć lat, portretując kolejne etapy poszukiwań chłopaka, jego relacje z rodziną i bliskimi. Antek przemierza drogę przez modele męskości, miłości, przywiązania i rozlicza się ze swoją przeszłością.

**SIOSTRZEŃSTWO ŚWIĘTEJ SAUNY | SMOKE SAUNA SISTERHOOD

reż. Anna Hints, Estonia/Francja/Islandia 2023, 89’

FF Sundance 2023: Najlepszy zagraniczny reżyser filmu dokumentalnego, udział w konkursie na najlepszy zagraniczny film dokumentalny W bujnym, zielonym lesie w południowej Estonii grupa kobiet zbiera się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie dzielić najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać z siły swojej wspólnoty. Otoczone dymem i żarem obnażają nie tylko ciała, ale i emocje. Wypędzają z siebie lęki i wstyd, żeby odzyskać siłę i energię do życia. Film portretuje ten intymny rytuał, który odbywa się w ciasnej i ciemnej przestrzeni nasyconej oddechem i parą. Gorąc i pot są tu namacalne równie mocno, jak cielesność. Obserwujemy ciała i twarze skąpane w mroku w procesie wspólnotowego oczyszczania. Dowiadujemy się, czego doświadczyły w swoim życiu.

Namacalne i uniwersalne opowieści pokazują uniwersalizm, wspólnotowość oraz podkreślają rolę kolektywnego myślenia w radzeniu sobie z problemami. Siostrzeństwo świętej sauny przepełnia autentyczne piękno, które nie płynie z posiadania idealnego ciała, ale humoru, mądrości i samoświadomości. Film kręcony przez 8 lat jest również portretem estońskiej dymnej sauny wpisanej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Oryginalna ścieżka dźwiękowa jest wynikiem twórczej współpracy islandzkiego kompozytora Eðvarð Egilssona i eksperymentalnego folkowego trio EETER.

ŚWIAT PO PRACY | AFTER WORK

reż. Erik Gandini, Szwecja/Norwegia/Włochy 2023, 81’ W Kuwejcie każdy ma prawo do pracy, więc w niektórych miejscach na jednym stanowisku zatrudnionych jest 20 osób, które przychodzą do pracy tylko po to, żeby w niej być. Z wykonywaniem konkretnych zadań nie ma to nic wspólnego. W Korei Południowej pracuje się tak dużo, że wprowadzono tam nawet politykę wyłączania komputerów pod koniec dnia, żeby pracownicy nie mogli już dłużej pracować. 14-godzinny dzień pracy to w tym kraju norma i oznaka szacunku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych co roku pracownicy rezygnują z ponad 500 milionów godzin urlopu z obawy o utratę pracy. Tymczasem roboty są już gotowe do przejęcia większości wykonywanych przez człowieka zadań, co w efekcie uczyni nas bezrobotnymi. Wiele zmieniło się od czasu, gdy grupa purytańskich księży wynalazła w XVII wieku pojęcie etyki pracy. W XXI wieku samo pojęcie „pracy” pod wieloma względami się rozpada. To idealna sytuacja dla szwedzkiego mistrza kina dokumentalnego Erika Gandiniego, który podróżuje po całym świecie i wnikliwie, z egzystencjalnym humorem bada, co oznacza dziś słowo „praca” i czy w ogóle ma ono jeszcze dla nas jakieś znaczenie.

PROGRAM:

Piątek, 19 maja

18.15ŚWIAT PO PRACY | AFTER WORK

reż. Erik Gandini, Szwecja/Norwegia/Włochy 2023, 81’

20.00CAŁE TO PIĘKNO I KREW | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

Sobota, 20 maja

18.15SIOSTRZEŃSTWO ŚWIĘTEJ SAUNY | SMOKE SAUNA SISTERHOOD

reż. Anna Hints, Estonia/Francja/Islandia 2023, 89’

20.00LYNCH/OZ | LYNCH/OZ

reż. Alexandre O. Phillippe, USA 2022, 110’ Niedziela, 21 maja

18.15I KRÓL RZEKŁ: „CO ZA FANTASTYCZNA MASZYNA!”

| AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE

reż. Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Szwecja/Dania 2023, 88’

20.00PRAWY CHŁOPAK | POLISH PRAYERS

reż. Hanna Nobis, Polska/Szwajcaria 2022, 84’ Bilety: 26 zł (normalny), 21 zł (ulgowy) i 18 zł (klubowy/senior). Karnet (6 filmów): 90 zł.