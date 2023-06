Weekend w Krakowie: Jarmark Świętojański, AreNa Lato Festival, Noc Teatrów, Festiwal Kolorów i nie tylko. Oto najlepsze wydarzenia! Redakcja Kraków

W lecie weekendy w Krakowie są niezwykle intensywne! Wraz z kolejnym ostatnim przedwakacyjnym weekendem, do miasta zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Co robić w dniach 16 do 18 czerwca? Sami zobaczcie!