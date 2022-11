Weekend w Krakowie. Imprezy, wydarzenia, targi, festiwale w weekend 11-13.11.2022r.! Zobacz, gdzie warto się wybrać Alicja Kozioł

Nadchodzący weekend pełen będzie ciekawych wydarzeń związanych z Dniem Kina Polskiego. 11 listopada, czyli w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wiele kin udostępni widzom ciekawe projekcje, które będzie można obejrzeć przedpremierowo. Ponadto, odbędzie się także wiele imprez klubowych, będzie wiele okazji do potańczenia i wyjścia ze znajomymi na miasto. Czeka na was także festiwal fantastyki – Imladris. Co więcej, w niedzielę można się wybrać do Kina Mikro na Europejski Dzień Kina Artystycznego, odbędą się także: Nówka Sztuka. Targi Artystów i Dizajnerów, Giełda terrarystyczna TerraAnimals Kraków oraz PupiLove Targi. Więcej informacji w galerii!