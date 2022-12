"Wędrujące obrazy" Małgorzaty Mirgi-Tas w MCK. To pierwsza taka wystawa w Krakowie Anna Piątkowska

Seria portretów przedstawicieli romskich mieszkańców Nowej Huty, cykle „Wyjście z Egiptu” i „Herstorie” to instalacje autorstwa Małgorzaty Mirgi-Tas, które od 1 grudnia do 5 marca 2023 roku można zobaczyć w Międzynarodowym Centrum Kultury. To pierwsza wystawa indywidualna najważniejszej reprezentantki współczesnej sztuki romskiej w Krakowie.