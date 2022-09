We wrześniu w krakowskich kinach studyjnych Festiwal Filmowy "Kino Dzieci" [LISTA FILMÓW] Anna Piątkowska

"Kino Dzieci" to festiwal filmowy, w którym najważniejszymi krytykami są dzieci Fot: Adam Wojnar/Polska Press

9. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino Dzieci” od 24 września do 2 października stacjonarnie w dwudziestu miastach w Polsce. W Krakowie w kinach studyjnych: Kika, Agrafka i Pod Baranami, a także online od 6 do 23 października. W programie niemal 160 filmów do obejrzenia w kinach i prawie 120 tytułów dostępnych online. Bilety już są dostępne.