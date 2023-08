We wrześniu nad Wisłą będzie czytane "Nad Niemnem"

Co roku podczas akcji Narodowego Czytania Polacy wspólnie czytają dzieła z kanon polskiej literatury. Było "Wesele", "Lalka" i "Pan Tadeusz", w ubiegłym roku "Ballady i romanse". Tytułem, który w 2023 roku przywoła Narodowe Czytanie jest pozytywistyczna powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

"To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu.

Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków." - czytamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy, który patronuje wydarzeniu.

"Nad Niemnem" to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Trzytomowy utwór przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku, nawiązując również do czasów powstania styczniowego. Barwne opisy, bohaterowie i odwołania historyczne sprawiają, że powieść bywa porównywana do Mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza".