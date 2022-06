Wawel Kraków. W sobotę żeńska drużyna WKS zagra z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA [ZDJĘCIA]

- Major Eric C. Moler, menedżer sportowej amerykańskiej drużyny, skontaktował się przez Facebook z trenerką Izabelą Włodarz. Szukał sparingpartnera dla swego zespołu, nie przeszkadzało mu to, że będzie nim kobieca drużyna. My już zakończyłyśmy sezon, teraz jesteśmy w okresie roztrenowania, nadal mamy jednak zajęcia, żeby pozostać w trybie meczowym - mówi zawodniczka Wawelu Kinga Oleksy, która po doznanej kontuzji wiosną pełni funkcję kierowniczki drużyny.