„Wawel jest Wasz” – czyli nowoczesna reinterpretacja życia dworskiego na Wawelu

- Jak narodził się pomysł na festiwal „Wawel jest Wasz”?

- Przede wszystkim zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Zamku Królewskiego na Wawelu przy dowolnej okazji – festiwalu, wystawy czasowej czy po prostu spaceru. Chcemy przy tym naszych odbiorców zaskakiwać, intrygować i inspirować. Pokazujemy więc różne oblicza Wawelu, jednak punktem wyjścia do proponowania artystycznych inicjatyw jest zawsze zamek jako rezydencja królewska. To tutaj królowie mieszkali, to tutaj odbywały się najwspanialsze uroczystości. Dlatego nawiązujemy do bardzo otwartego na sztukę dworu królewskiego, zwłaszcza z dynastii Jagiellonów. Królowie ci zapraszali artystów z Rzeczpospolitej i Europy, by przygotowywali tu spektakle czy koncerty. Wawel w 2022 roku jest równie otwarty. Do udziału w festiwalu „Wawel jest Wasz” zaprosiliśmy filmowców, muzyków, projektantów czy tatuatorów, którzy przygotowali specjalny program będący reinterpretacją życia dworskiego na Wawelu.