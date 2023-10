Warsztaty na Targu Pietruszkowych w Krakowie: jak upiec własny chleb i nie marnować żywności

Na warsztatach pokazywano też jak odpowiednio przechowywać chleb oraz jak go zużywać, gdy wyschnie, tak by żywność się nie marnowała.

Warsztaty były też okazją do spotkania się z rolnikami obecnymi na targu oraz odkrycia tradycyjnych produktów prosto od rolnika.

Jak podkreślają organizatorzy, Małopolska jako region stawia na ekologię i staje się pod tym względem marką rozpoznawalną w całym kraju. Warsztaty "Sami chleb pieczemy, ideę Zero Waste stosujemy!" były okazją, by w przystępny sposób przekazać ważną wiedzę szerszemu gronu odbiorców, którzy podzielą się ideą z bliskimi, znajomymi, rodziną. Lokalni producenci żywności oraz rolnicy otrzymali z kolei szansę, żeby trafić bezpośrednio do nowych klientów.