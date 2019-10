Walka ze smogiem. Więcej pieniędzy na wymianę pieców w gminach wokół Krakowa

- Na aplikacjach pokazujących stan powierza widzimy, że Kraków coraz częściej jest zielonym punktem wśród ościennych gmin. Wiemy jednak, że faktyczna poprawa jakości powietrza w metropolii zależy od działań sąsiadów: żadna miejscowość nie jest samotną wyspą, a ruchy powietrza przenoszą dym i zawieszone w nim pyły z miejsca na miejsce. Chcemy zmotywować gospodarzy i mieszkańców „obwarzanka” do działania, dlatego rozpocząłem właśnie rozmowy w poszczególnych gmin: najpierw wokół Krakowa, a potem kolejnych. Rozpoznajemy najważniejsze problemy, aby udzielić samorządom, jako Małopolska, wszelkiej pomocy jaka jest możliwa w poprawieniu jakości powietrza - mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Podjęte 29 października 2019 roku decyzje o zwiększeniu poziomu finansowania dla gmin tzw. „obwarzanka” to efekt m. in. spotkań wicemarszałka Tomasza Urynowicza z lokalnymi samorządami. Dodatkowe fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podjęta 29 października uchwała pozwoli na następujące działania:

Dofinansowanie do wymiany palenisk domowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce – wzrost o 5 203 zł (całkowita kwota dofinansowania to obecnie 331 738 zł),

Dofinansowanie do wymiany palenisk domowych w gminie Liszki – wzrost o 8 005 067 (całkowita kwota dofinansowania to obecnie 8 565 001 zł, co pozwoli na wymianę 1200 sztuk kotłów grzewczych),

Dofinansowanie do redukcji niskiej emisji w gminie Michałowice - wzrost o 770 007 zł (całkowita kwota dofinansowania to obecnie 1 190 006, co pozwoli na wymianę 170 źródeł ciepła),

Dofinansowanie do wymiany palenisk domowych w gminie Mogilany – wzrost o 21 743 zł (całkowita kwota dofinansowania to obecnie 520 975 zł, co pozwoli na wymianę 75 sztuk kotłów grzewczych),

Dofinansowanie do redukcji niskiej emisji w gminie Niepołomice - wzrost o 1 750 005 zł (całkowita kwota dofinansowania to obecnie 2 884 004, co pozwoli na wymianę 412 źródeł ciepła),