Wałęsa, Kuroń i Frasyniuk na scenie Teatru Słowackiego rapują o 1989 roku Anna Piątkowska

Co zapamiętali Państwo ze szkolnych lekcji historii Polski? Powstania, wojny, koronacje, rozbiory i daty. Mnóstwo dat zwycięstw i porażek. Twórcy spektaklu "1989" przekonują, że są w naszej historii wydarzenia, z których powinniśmy czuć dumę. Takim momentem jest, według nich, 1989 roku. Cóż, jedni nie dotarli do tej daty na lekcjach historii, ponieważ przeładowany program edukacji szkolnej zazwyczaj współczesną historię zamyka na II wojnie światowej. Inni najczęściej poszli tropem rozliczeń. Spektakl Teatru Słowackiego przekonuje, że wydarzenia 1989 roku to historia wielkiego zwycięstwa Polaków. - Chcemy przypomnieć, że można i że należy być z tego dumnym. To jest nasze święto, nasza radość, pozytywny mit. Nie zajmujemy się kwestiami politycznymi, ocenianiem kto był dobry, kto zły. Nie dzielimy ludzi, chcemy ich łączyć - zapowiadał spektakl Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego.