Walentynki z Królami Disco. 11 lutego w Tauron Arenie wystąpi Thomas Anders & Modern Talking Band, Zenon Martyniuk i Weekend

Nie ma chyba nikogo wśród dzisiejszych 50- czy 60-latków, którzy nie bawiliby się w czasach swej młodości przy przebojach zespołu Modern Talking. W latach 80. w każdej dyskotece i na każdej prywatce rozbrzmiewały takie hity, jak „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Cheri, Cheri Lady”, „Brother Louie”, „You Can Win If You Want”, „Geronimo’s Cadillac” czy „Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)”. Zapewniły one niemieckiemu duetowi miano "królów euro disco". I choć minęło od tamtego czasu niemal czterdzieści lat, nagrania te nadal porywają do tańca - i to nie tylko tych, którzy pamiętają je ze swej młodości.

Duet Modern Talking narodził się w 1983 roku, kiedy niemiecki producent Dieter Bohlen zaprosił do współpracy młodego wokalistę - Thomasa Andersa. Współpraca artystów okazała się bardzo owocna: każdy wydany przez nich singiel trafiał na szczyty list przebojów nie tylko w ich ojczyźnie, ale również i w innych krajach Europy. Debiutancki album projektu z 1985 roku w samych Niemczech sprzedał się w ilości pół miliona egzemplarzy. Piosenki Modern Talking spodobały się również w Polsce, gdzie ich niestrudzonym promotorem był radiowiec Bogdan Fabiański.