Wakacyjne szlaki górskie w Tatrach: odkryj najłatwiejsze trasy dla turystów na lato 2023

Szlaki w Tatrach idealne na lato 2023

Kolejnym ciekawym miejscem do odwiedzenia jest Smreczyński Staw, który znajduje się w Dolinie Kościeliskiej. Trasa prowadząca do jeziorka oferuje nie tylko malownicze widoki, ale również wspaniałą panoramę na najwyższy szczyt Tatr Zachodnich – Bystrą.

Dla początkujących turystów zalecamy łatwe szlaki, które zapewniają piękne widoki i nie wymagają dużej kondycji fizycznej. Jednym z takich szlaków jest Dolina Kościeliska . Płatne wejście do Parku (6 zł) otwiera drogę do 9-kilometrowego wąwozu skalnego, gdzie towarzyszy nam szum Kościeliskiego Potoku i trzy charakterystyczne zwężenia – Bramy.

Wodogrzmoty Mickiewicza to kolejna atrakcja, która nie może umknąć uwadze turystów. Znajdują się one na trasie z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka i zachwycają swoim potężnym hukiem oraz pięknem. Warto tam dotrzeć i zanurzyć się w atmosferze tej naturalnej kaskady.

Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach to miejsce o duchowym znaczeniu, które przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów. Położone w Dolinie Złotej, niedaleko Rusinowej Polany, sanktuarium skrywa niewielki drewniany kościół, gdzie według legendy miało miejsce objawienie Matki Boskiej.

Dla początkujących turystów polecamy łatwe szlaki, które zapewnią niezapomniane wrażenia bez nadmiernego wysiłku. grigory_bruev/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Rusinowa Polana to kolejny miejsce, do którego doprowadzi nas łatwy szlak. Rozpoczyna się na parkingu Wierch Poroniec. Spacer po tej trasie jest idealny dla rodzin z dziećmi i oferuje niesamowite widoki na tatrzańskie szczyty.