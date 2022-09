Wakacje we wrześniu. 7 europejskich miast, do których polecisz za niewielkie pieniądze

Stosunkowo tanią opcją na wakacje we wrześniu będzie podróż do Wiednia – jednego z najbardziej obleganych turystycznie miast w Europie. Do Wiednia polecimy w niskiej cenie niemal cały rok, dlatego warto na bieżąco śledzić oferty przewoźników. Podróż do Wiednia we wrześniu nie przekroczy 80zł. Do stolicy dolecimy bowiem za jedyne 39zł, 18 września. Lot powrotny, w tej samej cenie, jest dostępny 21 września. Port lotniczy Wiedeń-Schwechat jest oddalony od stolicy o ok. 18km, więc dojazd do miasta nie sprawi turystom większego problemu – z lotniska do centrum dojeżdżają zarówno autobusy, jak i pociągi. Stolica zachwyca wyjątkową architekturą i unikalnym klimatem. Punktami obowiązkowym na mapie Wiednia są: Stare Miasto, zwane Innere Stadt, pałac Hofburg, Katedra św. Szczepana. Miłośników sztuki z pewnością zainteresuje zwiedzanie Belwederu, w którym znajduje się galeria dzieł sztuki Gustava Klimta. Data: 18-21 września Przewoźnik: Ryanair Cena: ok. 80zł

Pixabay