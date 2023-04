Wakacje w Egipcie bez jazdy na wielbłądach. Popularna atrakcja ma zostać zlikwidowana jeszcze przed wakacjami 2023

Skandaliczne nagrania zmusiły rząd Egiptu do zmian. Plany pokrzyżował COVID-19

Egipt wprowadza ważną zmianę dla turystów. Koniec z męczeniem zwierząt

Photo by Ben White on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne

Egipskie Ministerstwo Turystyki ma zamiar wdrożyć długo zapowiadany zakaz jazdy na wielbłądach pod piramidami w Gizie i wokół innych słynnych zabytków kraju. Oznacza to koniec jednej z kultowych atrakcji turystycznych kraju, ale także – co ważniejsze - licznych nadużyć wobec zwierząt.

Czemu jazda na wielbłądach ma zostać zakazana? Sami turyści skarżą się na zły stan zwierząt

Wycieczka wokół piramid na wielbłądzie to jedna z najpopularniejszych atrakcji Egiptu, której korzenie sięgają XIX w. Krótka przejażdżka na grzbiecie zwierzęcia to okazja do podziwiania wspaniałych zabytków z zupełnie innej perspektywy i zrobienia kilku wyjątkowych zdjęć.