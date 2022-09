Wakacje Last Minute. Urlop jesienią to strzał w dziesiątkę!

Polska to piękny kraj, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jak to mówią: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Pięknych i niezwykłych miejsc jest tyle, że mamy w czym wybierać!

Wakacje Last Minute: Rodzinnie

Nowy i pięknie wykończony, z dbałością o detale i z pięknymi widokami. Co to? Przystanek Babia! Tu naprawdę warto przystanąć, aby złapać oddech, i to całą rodziną. Miejsce jest bardzo przyjazne dzieciom: w najbliższym otoczeniu apartamentów mamy hamaki i huśtawki. W środku znajduje się bawialnia, a na zewnątrz rewelacyjne miejsce dziecięcych zabaw. W jadalni uwzględniono krzesełko dla dzieci. Szlak na Babią Górę jest oddalony o zaledwie kilka minut jazdy samochodem, ale tuż obok - ścieżki prowadzące do lasu lub pobliskie łąki i polany do spacerowania i oddychania świeżym górskim powietrzem.

Złapać oddech... Jesienny czas na odpoczynek to dobry pomysł Pixabay

Wakacje Last Minute: Cisza dla koneserów

Osada Leńcze to wymarzone miejsce dla osób, które cenią ciszę i poszukują miejsca na odpoczynek od nużącego miejskiego życia. Nieczęsto się zdarza, że obsługa działa bez zarzutu, a jest niemal niewidoczna. Bliskość przyrody (konie!) pozwala na wyciszenie, a widoki i wrażenia - niezapomniane. Zdecydowanie dla koneserów ciszy i piękna. Co istotne, można zabrać tu swojego czworonożnego przyjaciela.