Wakacje 2023 czas zacząć. Ze spacerami, wycieczkami, a nie z komórką w ręce! Jaka letnia oferta w mieście?

- Najpierw pandemia, która totalnie "rozwaliła" system, potem wojna w Ukrainie, która go dobiła... Pandemia to nie tylko choroba covid. Ona wywołała u dzieci bardzo duże "dziury", jeśli chodzi o relacje między rówieśnikami, problemy psychiczne, socjologiczne. To jest rzecz, która nie znika tak po prostu i w tej chwili dalej borykamy się z problemami wychowawczymi z dziećmi, które na pewno w jakiejś części są pokłosiem pandemii. Dalej z tym walczymy i pracujemy nad tym. Choć na pewno jest lepiej niż jeszcze rok czy dwa lata temu - mówi nam na koniec roku szkolnego 2022/2023 Paweł Maślej, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy al. Kijowskiej w Krakowie.

- Wróciliśmy do w miarę normalnego funkcjonowania. Aczkolwiek cały czas jest wiele wyzwań, bo nadal pokutuje to, że była pandemia i dzieci wybiły się z rytmu nauki, w dalszym ciągu mamy również obcokrajowców w szkole. Ale mam wrażenie, że w tym roku nadrabialiśmy czas stracony w okresie, kiedy była pandemia i dzieci nie chodziły do szkoły. Nauczyciele podejmowali bardzo dużo różnych aktywności, ten rok obfitował w wyjścia, wycieczki, zielone szkoły, rozmaite projekty i działania. Dużo się działo - podsumowuje z kolei Jadwiga Garczyk, dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 przy ul. Chmielowskiego.

Jak co roku w ramach programu "Bezpieczny Kraków" miasto zapewnia dzieciom i młodzieży do lat 16 z terenu Krakowa codzienny ulgowy wstęp do Parku Wodnego. Za półtoragodzinny pobyt w hali basenowej i korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji (z wyjątkiem sauny) zapłacą 10 zł. Bilet w tej cenie będzie można zakupić na podstawie kuponów rabatowych, które będą wydawane od 1 lipca do 31 sierpnia, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-10 przed wejściem głównym do Parku Wodnego (ul. Dobrego Pasterza 126). Limit kuponów to 240 na dzień.