Wakacje 2022: Wyjątkowe miejsca na wakacje

Urlop to wytchnienie od codziennej rutyny. Co dla nas oznacza udany urlop? Na urlopie najważniejsza jest możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków oraz regeneracja fizyczna i psychiczna. Po to właśnie robimy sobie przerwę.

Wakacje to czas na relaks i swobodę Freepik

Zaczynamy planować pakowanie. W poszukiwaniu informacji gorączkowo przeglądamy przewodniki i strony internetowe, rozmawiamy ze znajomymi, szukamy miejsc, które dadzą nam to, czego oczekujemy od urlopu. Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują innych, nieopatrzonych miejsc i nowych inspiracji. Mamy dla Was podpowiedzi!

Wakacje 2022: Domek na wodzie

To niewątpliwie jedna z najciekawszych atrakcji sezonu 2022. Pływający domek na Mazurach to połączenie domku z łodzią. Jest tam wszystko, czego potrzeba, aby w pełni rozkoszować się urlopem. Pływającego dom po Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich daje nam możliwość spokojnego podróżowania, we dwoje, albo z całą rodziną. Zwierzęta też są mile widziane. Turyści mogą zwiedzać region nie tylko z wody, ale również z lądu. Do dyspozycji gości są bowiem rowery, którymi można dojechać do ciekawych zakątków. Houseboat z Portu Bogaczewo przeznaczony jest dla każdego, nie tylko dla doświadczonych żeglarzy. To może to być urlop życia!

Pexels

Dla miłośników wody, ale preferujących bardziej stacjonarny odpoczynek oryginalną propozycją będzie pobyt w domkach na wodzie. A jest to niezwykłe i ciekawe doświadczenie. Lokalizacja HT Houseboats jest idealna: na jeziorze, ale bardzo blisko morza. Mamy więc dwa w jednym, i do tego tak oryginalny nocleg! Panoramiczna szyba na jezioro daje możliwość obserwowania życia na wodzie, a zwłaszcza przepięknych wschodów i zachodów słońca. Domki są komfortowo wyposażone: hamak, wanna z hydromasażem, sauna, fotel masujący i przepyszne śniadania, dostarczane w koszyku, a przede wszystkim zapewniają prywatność i przestrzeń. To idealne miejsce na relaks we dwoje, ale rodzina też będzie zadowolona. Przewidziano specjalne, bardzo pomysłowe menu dla dzieci. Dla właścicieli czworonogów ważne jest, że obiekt jest przyjazny psom. To zaciszne miejsce, które skutecznie ukoi skołatane nerwy.