Wakacje 2020 odwołane przez koronawirusa MEMY

Wakacje 2020 to będą zupełnie inne wakacje, niż te, które znaliśmy do tej pory. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Internauci stworzyli memy, które unaoczniają wakacje w dobie koronawirusa. O tegorocznymi lecie wypowiedział się również minister zdrowia Łukasz Szumowskie na antenie radia RMF FM: O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Możemy zakładać, że w wakacje nie będzie kolonii, nie będzie obozów. Co zatem z wakacjami będzie? Polecamy na odreagowanie twórczość internautów.