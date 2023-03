W weekend Targi Domów i Mieszkań w Expo Kraków. Deweloperzy, doradcy kredytowi i agenci nieruchomości czekają z ofertą

- Stabilizujące się stopy procentowe, zmniejszenie rygoru przy wyliczaniu zdolności kredytowej oraz zapowiedź nowego programu już poprawiły nastroje na rynku mieszkaniowym. Wyraźnie wzrosła aktywność osób poszukujących mieszkania (o 39% w stosunku do grudnia i o 10% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku) oraz częstotliwość rezerwowania wybranych lokali. W reakcji na to deweloperzy zwiększyli liczbę mieszkań wprowadzanych do sprzedaży - mówi Anna Głodowska, dyrektor marketingu targów w redakcji Nowy Adres.