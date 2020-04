W Warszawie otwierają trzy nowe stacje metra, a w Krakowie nadal tylko planują podziemną komunikację

W ramach rozbudowy II linii metra w Warszawie gotowe są trzy nowe stacje i ok. 3,4 km trasy. W Krakowie wciąż trwa tylko planowanie. Z powodu dodatkowych uzgodnień opracowanie studium dla bezkolizyjnego transportu pod Wawelem opóźnia się. Ostanie założenia były takie, że dokument może być gotowy w połowie tego roku, ale wszystko jeszcze bardziej może się przedłużyć. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak to robią w stolicy.