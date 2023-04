W tym roku do Krakowa przyjedzie ponad 40 nowych autobusów elektrycznych. Teraz MPK ma ich blisko 80. Po których trasach jeżdżą?

We flocie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie jest obecnie 631 autobusów, z czego ok. 13 procent stanowią elektryki (reszta to spalinówki). Aby mogły wozić pasażerów po mieście, konieczne było wybudowanie stacji do ich ładowania. Trzeba było także w taki sposób ułożyć rozkłady jazdy, aby uwzględnić w nich czas, potrzebny do naładowania baterii, zasilających autobusy elektryczne.