W tych zawodach znajdziesz pracę w Krakowie. Sprawdź jakich pracowników najbardziej potrzebują pracodawcy Redakcja Kraków

Kierowcy, pielęgniarki, kucharze, robotnicy budowlani, lekarze - to tylko niektóre profesje, w których poszukiwani są fachowcy w Krakowie. Przedstawiamy wyniki badania "Barometr zawodów 2023", jest to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zobacz, jakich pracowników najbardziej potrzeba w Krakowie. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.