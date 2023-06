W ten weekend smoki opanują Kraków. Zapowiada się wielki odlot

W dziennej Wielkiej Paradzie Smoków weźmie udział blisko trzydzieści smoków, które przewędrują Szlakiem królewskim z ul. Grodzkiej na Rynek Główny, gdzie niektóre z nich wezmą udział w rywalizacji o tytuł Najpiękniejszego. Smoczy korowód wyruszy w samo południe.

Wydarzenie - tradycyjnie - poprzedzi Wielkie Nocne Widowisko na Wiśle - 3 czerwca, o godz. 22.00 smoki pofruną i popłyną w okolicy Wawelu.

- Postaraliśmy się przygotować od strony inscenizacyjnej i efektów godne hasła "Wielki odlot". Nowe, niezwykle ciekawe machiny pirotechniczne, projekcje multimedialne - to nowość i, oczywiście, smoki - the best of Wielka Parada. Wybraliśmy te, które towarzyszyły nam przez lata, świetnie fruwają i lubimy je najbardziej. Mam nadzieję, że krakowianom nasz wybór także się spodoba - mówi dyrektor Teatru Groteska, dodając, że niespodzianką będę efekty pirotechniczne, dodające smokom odpowiedniego tła. - W tym roku smoki będą zanurzone w swoim żywiole ognia jeszcze bardziej niż zwykle.