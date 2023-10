W Tatrach minus 2,5 stopnia, śnieg zaczął sypać także w samym Zakopanem

Na razie piękna polska jesień jest w odwrocie. W Tatrach zrobiło się zimno i pochmurnie. Już w niedzielę spadł śnieg powyżej 1500 metrów. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura zaczęła spadać. W poniedziałek rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 2,5 stopnia, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – minus 0,6. I również pojawiły się opady śniegu. Do tego góry zasnute są chmurami.

Taka aura spowodowała, że warunki do podziwiania jesieni w Tatrach są bardzo złe. - Warunki zdecydowanie się pogorszyły. Zrobiło się mokro, nieprzyjemnie, ale przede wszystkim zrobiło się ślisko, w związku z czym nie są to dobre warunki do uprawiania turystyki – mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Na obecną chwilę odradzamy podejmowanie jakiejś działalności wysokogórskiej.