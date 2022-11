W sobotę w Bronowicach znów ożyje duch "Wesela"

Klimat "Wesela" Wyspiańskiego ożyje w Bronowicach w sobotę 19 listopada. W programie wydarzeń organizowanych przez Muzeum Rydlówka znalazł się korowód weselny, który przejdzie ulicami Bronowic, tradycyjne osadzanie Chochoła i oprowadzanie performatywne po muzeum "Wesele w Rydlówce".

"Weselne" wydarzenia rozpoczną się korowodem, który potrwa od godz. 10.30 do 12.00. Miejsce zbiórki: skrzyżowanie ulic Pod Strzechą z ulicą Stanisława Witkiewicza (niedaleko kościoła św. Antoniego)

"W listopadzie 1900 roku odbyło się najsłynniejsze polskie wesele. W rocznicę tego wydarzenia zapraszamy do wspólnego przejścia w weselnym korowodzie. Barwny orszak, poprowadzą drużbowie z Teatru Złoty Róg, rozbrzmi muzyka i śpiewy. Korowód weselny wyruszy ze skrzyżowania ulicy Pod Strzechą z ulicą Stanisława Witkiewicza (niedaleko Kościoła Św. Antoniego) i przejdzie przez Bronowice w kierunku Rydlówki. W trakcie korowodu nie zabraknie ludowych przyśpiewek i scenek prezentujących dawne weselne obyczaje. Zachęcamy wszystkich do przybycia w strojach krakowskich lub w strojach nawiązujących do ludowych wzorów. Sprawmy by w tym dniu Bronowice na powrót stały się piękną młodopolską wsią" - zachęcają organizatorzy, Muzeum Rydlówka.