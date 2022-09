W sobotę i niedzielę w Krakowie VII mistrzostwa Polski open w speed-ballu. Stawką tytuły i powołanie do reprezentacji na MŚ

Według pl.wikipedia.org, speed-ball to dyscyplina sportowa, w której wykorzystywana jest rakieta i piłka na uwięzi. Ta ostatnia jest przymocowana półtorametrową żyłką do statywu o wysokości 1,7 metra i rotuje po obwodzie wokół niego.

Zwycięzcy MP w poszczególnych konkurencjach uzyskają nie tylko tytuły mistrzów Polski, ale również powołanie do reprezentacji kraju na mistrzostwach świata, które odbędą się pod koniec października we Francji. Zapowiada się zacięta rywalizacja. Udział w najbardziej prestiżowym turnieju w tegorocznym kalendarzu naszego speed-ballu zapowiedzieli najlepsi zawodnicy z całej Polski.

Województwo małopolskie, a Kraków w szczególności, jest kolebką polskiego speed-ballu. To w tym mieście pierwsi zawodnicy uczyli się rywalizacji i osiągali swoje pierwsze sukcesy. Dlatego też na gospodarza tego wydarzenia organizatorzy mistrzostw kraju wybrali właśnie stolicę Małopolski. Honorowy patronat nad turniejem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Organizatorzy MP zapraszają kibiców do hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27. Wstęp jest wolny. W sobotę i niedzielę zmagania rozpoczynać się będą o godz. 10 i potrwają do ok. godz. 16. Najciekawsze mecze zaplanowane zostały w samo południe w niedzielę.