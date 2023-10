W sobotę dzień otwarty w Motorola Solutions w Krakowie. Będzie prezentacja nowinek technologicznych, oferty pracy i dobra zabawa Ewa Wacławowicz

Michal Gaciarz / Polska Press

Czego mogą spodziewać się uczestnicy Open Day w Motorola Solutions? Prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych i urządzeń wspierających na co dzień pracę służb publicznych – między innymi medycznych i ratowniczych. To także okazja do spotkania z ekspertami z firmy, którzy opowiedzą o tym, jak na co dzień wygląda praca w sektorze technologii poświęconych bezpieczeństwu publicznemu. Dla osób poszukujących zatrudnienia przygotowano konsultacje z pracownikami działu HR. Wydarzenie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja.