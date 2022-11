W sobotę Bokserski Memoriał Stefana i Krzysztofa Skałki w hali Suche Stawy w Krakowie

Stefan Skałka (1942-2019) boksował w wadze lekkośredniej (do 71 kg), w 1967 roku został z Hutnikiem drużynowym mistrzem kraju, a w latach 1968 i 1969 (odpowiednio w Poznaniu i Mielcu) indywidualnym wicemistrzem Polski (w obu finałach przegrał z późniejszym wicemistrzem olimpijskim oraz złotym, srebrnym i brązowym medalistą ME Wiesławem Rudkowskim). W latach 1967-1968 trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Polski (zwycięstwo, remis i porażka). W 1969 roku dotarł do ćwierćfinału ME w Budapeszcie. Po zakończeniu kariery przez wiele lat był trenerem w Hutniku, wychowawcą wielu pokoleń bokserów. Prowadził też szkółkę bokserska w SP nr 115 na os. Jagiellońskim w Nowej Hucie. Jednym z jego podopiecznych na początku swej kariery był Mariusz Wach.

Krzysztof Skałka nie odniósł takich sukcesów jak jego brat, a także inne wielkie postacie legendarnej ekipy Hutnika z lat 60. - Stanisław Dragan, Władysław Jędrzejewski i Lucjan Słowakiewicz - ale również, jako szkoleniowiec, pracował na chwałę bokserskiej sekcji nowohuckiego klubu. Ta ostatnia - po 33 latach przerwy - została reanimowana w 2019 roku.