W sentymentalnym nastroju. Krakowska grupa The Ancimons zaprezentowała balladę "T"

"T" to nastrojowa i refleksyjna ballada, zupełnie odmienna od poprzedniego utworu grupy - „Summer in Burgas” - nie tylko pod kątem charakteru, ale również treści. Poprzednie nagranie porywało swoją lekkością i ciepłem promieni słonecznych. "T", wykorzystując zimową aurę, zmusza do refleksji i wprowadza w sentymentalny nastrój. A o czym opowiada piosenka?

- Zrobiliśmy mały eksperyment i zapytaliśmy naszych znajomych i przyjaciół czym dla nich jest ten utwór. Chcieliśmy dać przestrzeń do swobodnej interpretacji, by każdy, zarówno słuchacz jak i my członkowie The Ancimoms, mógł odnaleźć i napisać swoją historię. Jak się okazało, wszyscy prawie jednogłośnie dostrzegli pod literą „T” słowo „tata”, dostrzegając w tym utworze swoje osobiste doświadczenia i relacje. Co ciekawe, pojawiły się zarówno odpowiedzi o pozytywnym wydźwięku, jak i również o traumatycznych doświadczeniach - mówią muzycy.