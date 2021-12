W Sanktuarium Świętej Rodziny rozpoczęła się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej

W drugi dzień świąt, 26 grudnia, który w Kościele jest jednocześnie Niedzielą Świętej Rodziny abp Marek Jędraszewski ogłosił rozpoczęcie peregrynacji Ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Małopolskiej, która potrwa pół roku i zakończy ją Diecezjalne Spotkanie Rodzin w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Peregrynacja ikony św. Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej wpisuje się w przeżywany w Kościele Rok Rodziny. Jest wydarzeniem o charakterze modlitewnym, które adresowane jest do małżeństw i rodzin zamieszkujących wszystkie parafie naszej archidiecezji. Wydarzeniu towarzyszy hasło „Największa jest miłość” nawiązujące do tematu papieskiego spotkania „Miłość rodzinna, powołanie i droga do świętości” oraz do tytułu posynodalnej adhortacji apostolskiej Franciszka „Amoris laetitia o miłości w rodzinie”.