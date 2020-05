W radiowej Trójce Mariusz Owczarek poprowadzi specjalną audycję. Zamiast listy przebojów

Wielu słuchaczy zadaje sobie pytanie: co dalej z Listą przebojów Trójki?. Co usłyszymy na antenie dzisiaj w piątkowy wieczór?

- Jeśli możemy, zróbmy reset. Spróbujmy pomyśleć, że to radio w jakiś sposób tworzy się na nowo. Jesteśmy tu i mamy nadzieję, że też będziecie chcieli z nami to radio robić – zaapelował Owczarek na antenie.

Mariusz Owczarek został kierownikiem redakcji muzycznej Programu III Polskiego Radia. Dziennikarz pracuje w stacji od 1997 r. i obecnie prowadzi m.in. audycję "MO, czyli Mało Obiektywnie". W latach 2008–2009, jako "druh zastępowy" poprowadził trzy wydania Listy Przebojów Trójki. Jest również osobą odpowiedzialną za wprowadzanie nowych utworów do zestawu do głosowania. Był także sekretarzem redakcji muzycznej.

– Dyrektor Kuba Strzyczkowski poprosił mnie, by o godz. 19 pojawiła się audycja zapowiadająca to, na co wszyscy czekamy i co, mam nadzieję, się wydarzy. To nie będzie Lista przebojów Trójki, ale trzy godziny muzyki z nią związanej – powiedział nowy szef redakcji muzycznej Programu 3 Polskiego Radia.

W wyniku ostatnich zawirowań, z Trójką pożegnało się wielu dziennikarzy. Kilka dni po objęciu stanowiska dyrektora rozgłośni przez Kubę Strzyczkowskiego, nowy szef Trójki potwierdził, że na antenę wracają Marcin Łukawski, Krystian Hanke, Tomasz Rożek oraz Patrycjusz Wyżga i Piotr Stelmach.

- Marek Niedźwiecki jest pod Warszawą na działce. Wypoczywa. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. On to wszystko straszliwie przeżywa. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, skończyło się tym, że obaj płakaliśmy - mówi w "Dzienniku" nowy dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia.