W przyszłym roku zakończy się remont Klasztorka. To ostatni remontowany budynek Muzeum Czartoryskich

Po 15 latach od rozpoczęcia prac w kompleksie Czartoryskich, w przyszłym roku ma zostać oddany po remoncie ostatni z budynków wchodzących w skład Muzeum Czartoryskich – klasztorek.

- Z całą pewnością możemy powiedzieć, że w 2023 roku wejdziemy do Klasztorka i zobaczymy cały kompleks Muzeum Czartoryskich, otwierany częściami od 2019 roku, najpierw był to Pałac, wiosną 2020 roku otworzyliśmy Arsenał z wystawą sztuki starożytnej, w przyszłym roku pokażemy teraz Klasztorek – zapowiedział Andrzej Szczerski, dyrektor MNK. - To jest bardzo skomplikowana inwestycja, biorąc pod uwagę znaczenie historyczne tego budynku. Remont konserwatorski zakłada całkowitą wymianę pewnych elementów budowlanych, pokrycia dachowego, a przede wszystkim stworzenie nowej ekspozycji poświęconej historii Czartoryskich.